شاهد.. إطلالة الفنانات الصيفية تخطف الأنظار

خطفت كل من الفنانتين أنغام، وسيرين عبدالنور الأنظار، حيث قامت كل منهما بنشر صور لإطلالتهن الصيفية، عبر حسابتهن الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

يذكر أن الفنانة أنغام طرحت مؤخراً أغنية بعنوان "11 في الملعب"، وهي من كلمات أمير طعيمة، و ألحان

إيهاب عبدالواحد، و توزيع أحمد إبراهيم.

جدير بالذكر أن الفنانة سيرين عبد النور شاركت مؤخراً في بطولة الجزء الثالث من مسلسل "الهيبة"، وهو بطولة كل من تيم حسن، منى واصف، أويس مخللاتي، عبدو

شاهين، روزينا لاذقاني، ختام اللحام، خالد السيد، ناظم عيسى، ليلى قمري، ولاء عزام، ومن تأليف باسم السلكا، وإخراج سامر البرقاوي.