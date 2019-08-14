أحمد مراد: نجاح الفيل الأزرق يؤكد تعطش الجمهور لأفلام الخيال العلمي

نجح فيلم «الفيل الأزرق 2» فى تحقيق إيرادات خيالية خلال أسبوعين، الأمر الذى يؤكد تعطش جمهور السينما المصرية لأفلام الخيال العلمى وأن الجمهور قادر على استيعاب المضمون السينمائى الجيد أياً كان نوعيته سواء أكشن أو رومانسى أو خيال علمى مثل فيلم «الفيل الأزرق 2» وهو عكس ما قاله المخرج طارق العريان مخرج فيلم «أولاد رزق 2» إن فيلم «الفيل الأزرق 2» لا ينافسنا، وأياً كانت نية العريان وربما يقصد أن النوعية مختلفة لأن فيلمه يصنف أكشن والفيل الأزرق خيال علمى لكن الأخير أثبت أن جمهور السينما المصرية يقبل كل الألوان الفنية بشرط الجودة، وهذا أيضاً كان رأى السيناريست والكاتب أحمد مراد مؤلف فيلم الفيل الأزرق 2، حيث أكد لـ «الوفد» أن طارق العريان ربما لا يقصد التقليل من

نجاح فيلم الفيل الأزرق 2 وقد يقصد أن اختلاف نوعية فيلمنا وفيلمه لا تخلق منافسة بينهما.

وأضاف الفيل الأزرق حقق أكثر من 50 مليون جنيه إيرادات خلال أسبوعين وهو يعكس عدة مستجدات على السينما المصرية أولها ذوق الجمهور المصرى وتعطشه لنوعية أفلام الخيال العلمى مثل الفيل الأزرق 2 وليس احتكار النجاح على نوعية الأكشن والكوميديا فقط وأن أى عمل جيد يجذب الجمهور ونحن اجتهدنا فى صنع فيلم متميز، وكل فريق العمل قدم مجهودًا عظيمًا وكبيرًا حتى خرج هذا الفيلم بهذا الشكل، ونحن صنعنا فيلماً ليعيش مع ذاكرة السينما والجمهور دون النظر للإيرادات لأن السينما المصرية قدمت أفلاماً مهمة ولم تحقق إيرادات،

لكنها ما زالت باقية ومن علامات السينما حتى الآن نذكر منها على سبيل المثال أفلام مثل «المومياء» و«الناصر صلاح الدين» و«أرض الخوف» لم يحققوا نجاحًا كبيرًا فى الإيرادات لكن ما زالوا من أهم أفلام السينما.

والنجاح فى رأيى مدى استمرارية نجاح الفيلم حتى بعد رفعه من دور العرض وإنما الإيرادات متغيرة ممكن يأتى فيلم بعدك يغير الإيرادات، لكن ليس بالضرورة أن يكون أفضل من فيلمك، وكذلك الفيل الأزرق 2 الجمهور يريد أنه أفضل من الجزء الأول وهذا دفعنا لدراسة عمل جزء ثالث وهو ما نفكر فيه مع المخرج مروان حامد ويمكننى أن أقول مثل طارق العريان إن فيلمنا ليس له منافس، لأنه يلعب فى منطقة خاصة ولم تقدم كثيراً، وأثبت أن الجمهور يحتاجها، ويكفى أن سحب البساط من نوعيات مكررة، وربما منقولة فى السينما المصرية، وأثبت أن الجمهور يحتاج مشاهدة أفلام الخيال العلمى والخيال، ولكن هذا لا يمنع أن الأفلام الأخرى ومنها «أولاد رزق 2» و«الكنز 2» أفلام محترمة ولها جمهورها.