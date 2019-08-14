بالصور.. خالد جلال يشهد عرض المتفائل على القومى

شهد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، أمس الثلاثاء، العرض المسرحى "المتفائل"، وذلك على المسرح القومى بالعتبة.

وأعرب جلال عن سعادته بتألق أبنائه من خريجى مركز الإبداع الفني المشاركين بالعرض، أبرزهم الفنان سامح حسين، المخرج إسلام إمام، طارق راغب، آيات مجدي، مصطفي سامي، و أمجد الحجار.

وأشاد المخرج خالد جلال، بأداء فنانى المسرحية وكافة عناصر العرض،

من ألحان وملابس وديكور واستعراضات، وإضاءة، وفوتوغرافيا، وهنأ المخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان أحمد شاكر عبد اللطيف مدير المسرح القومي، وجميع من شارك في العمل.

تدور أحداث العرض، حول شخص يحارب كل مشاكل وأمراض مجتمعه للوصول الى هدفه من خلال صفة التفاؤل، من

بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، تامر الكاشف، أحمد سمير، زكريا معروف، أمجد الحجار، آيات مجدى، طارق راغب، والمطرب مصطفى سامى، ومجموعة من شباب المسرح القومى .

يذكر أن "المتفائل"، مأخوذ عن رواية كانديد للكاتب فولتير، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، مخرج منفذ صفوت حجازى، ومن إعداد وإخراج إسلام إمام.

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