فيديو.. شيرين عبد الوهاب تطرح أغنية الحب خدعة

طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب أغنية جديدة بعنوان "الحب خدعة"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وهي من كلمات عبد الرحمن بن مساعد، وألحان صادق الشاعر، وتوزيع وليد فايد. بن مساعد، وألحان صادق الشاعر، وتوزيع وليد فايد. يذكر أن الفنانة شيرين طرحت مؤخراً كليب بعنوان "يا بتفكر يا بتحس"، من كلمات علي المولى، و ألحان صلاح الكردي، و توزيع جيمي حدا، كما كسر الكليب حاجز الـ 42 مليون مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. "يا بتفكر يا بتحس"، من كلمات علي المولى، و ألحان صلاح الكردي، و توزيع جيمي حدا، كما كسر الكليب حاجز الـ 42 مليون مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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