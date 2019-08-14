بالفيديو.. خليفه يطرح البرومو الثاني لألبوم أتحداك

طرح المطرب الشاب خليفة، البرومو الثاني لألبومه الغنائي الجديد"أتحداك"، وذلك عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وضمّ خليفة مؤخرًا أغنيتين لألبومه الجديد، الأولي من كلمات أحمد جمال العدل، وألحان وتوزيع أحمد أمين، والأغنية الثانية "دويتو غنائى"، من ألحان

خليفة، كلمات أحمد الشبكشي، وتوزيع مونتي.

ومن المقرر أن يتم تصوير جميع أغاني ألبوم "أتحداك" وعددها ١٥ أغنية، علي طريقة الـ"فيديو كليب"، ويتعاون خليفه في الألبوم مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين،

أبرزهم الفنان رامي جمال، الشاعر محمد عاطف، أحمد المالكي، إبراهيم شتا، محمد رمضان، مونتي.

جدير بالذكر أن أغاني ألبوم "أتحداك"، هي "عمري اللي فات، أتحداك، ست الستات، ماعاش اللي يكسرني، جه عليا، يوم حزين، عيش، فارق عن الناس، متشغلش بالك، بوسيلي روحك، حبونا لما احتاجونا، غايب حبيبي، غالي، في عز البرد".