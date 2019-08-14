فان دي بيك يصدم الريال ويلمح لاستمراره مع أياكس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال دوني فان دي بيك لاعب خط وسط أياكس أمستردام الهولندي، إنه بات قريبا من البقاء بين صفوف فريقه هذا الموسم، وعدم الرحيل إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلق دي بيك في تصريحات تلفزيونية عقب انتصار فريقه على باوك اليوناني (3-2) في إياب الدور التمهيدي الثالث بدوري الأبطال الذي احتضنه ملعب "يوهان كرويف أرينا" "علينا الانتظار ومعرفة ما سيحدث، هناك احتمالات كبيرة لبقائي مع أياكس".

وأضاف صاحب الـ22 عاما "الأمور لم تحسم بعد. أتمنى أن تتضح كل الأمور في أقرب وقت، لأنه سيكون السيناريو الأفضل لي وللجميع".

Advertisements

وعن رأيه في الفريق الملكي، أشار إلى أنه "فريق رائع، ولكن أياكس رائع أيضا".

وكان مارك أوفرمارس المدير الرياضي لأياكس، قد صرح قبل المباراة بأنه يعتقد أن دي بيك "سيبقى هذا الموسم مع الفريق".

وتكهنت الصحافة الهولندية بإمكانية انضمام لاعب وسط كلوب بروج البلجيكي، هانز فاناكين، لصفوف بطل هولندا في حالة رحيل فان دي بيك للفريق الملكي، إلا أن أوفرمارس أكد أنهم "لا يبحثون عن لاعبين جديدين".