تعرف على الجائزة التى ستنالها ميسي إليوت بحفل MTV Video Music Awards

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفالاً بمسيرة النجمة العالمية ميسي إيليوت ذات الـ(48 عامًا) أعلن القائمون على حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards لعام 2019 والمقرر إقامته 26 أغسطس الجاري بالولايات المتحدة الأمريكية أنه سيتم تكريمها حيث تنل جائزة Michael Jackson Video Vanguard Award .
وجائزة "Vanguard awards" تم تقديمها بالحفل MTV لأول مرة في 1984 وتمت إعادة تسميتها في عام 1991 تكريمًا لمايكل جاكسون.
ومن المقرر أن تشارك ميسي إيليوت بتقديم استعراضات غنائية راقصة بحفل "MTV Video Music Awards" وهي المرة الأولى التي تعود فيها إليوت إلى مسرح الحفل منذ عام 2006.
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