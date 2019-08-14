شكرا لقرائتكم خبر عن "يحيى الفخرانى بين قناع الممثل وقناع الدور" إصدار للقومى للمسرح فى دورته الـ 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصدر المهرجان القومى للمسرح المصرى برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز كتابًا لكل مكرم فى الدورة الثانية عشر ومن ضمن تلك الإصدارات "يحيى الفخرانى بين قناع الممثل وقناع الدور" يكتبه الدكتور مدحت الكاشف أستاذ التمثيل بالمعهد العالى للفنون المسرحية، ضمن 20 كتابا فى الدورة الـ 12 التى تحتفى بـ 20 فنانًا وسينطلق المهرجان يوم 17 أغسطس ويستمر حتى 30 من نفس الشهر .

يقول الكاتب فى مقدمة كتابه: "الفنان الممثل يحيى الفخرانى الذى يحمل بداخله سمات اجتماعية ودينية وخلقية وتقنية وعلمية وأدبية وفنية، يصعب على جهد مفرد مثل هذا أن يلم به على وجه أكمل، ويزداد الأمر صعوبة عندما تكون المسألة بحجم التجربة العميقة التى خاضها الفخرانى".

Advertisements

ويضيف د. مدحت الكاشف فى الفقرة الثانية من مقدمة الكتاب: "وعليه.. فالمعلومات التى يمكن سردها عن حياة الفخرانى قد تكون متاحة فى العديد من الوسائط والتى يمكن أن تورد هنا ستصبح قطرة فى غيث أو فيض من غيض أمام ذلك الزخم المتوفر، والذى يمكن التعرف عليه فى وسائل أخرى، ولذا فقد آثرنا الولوج إلى عمق التجربة التمثيلية لدى الفخرانى والتى أسست أسلوبه فى التمثيل الذى يتفرد به عن أقرانه من الممثلين".