شكرا لقرائتكم خبر عن دمنهور والإسكندرية تبعدان خالد سليم عن لوكيشن "بلا دليل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجم خالد سليم حفلين غنائيين، خلال الفترة المقبلة؛ الأول فى 16 أغسطس بأوبرا دمنهور، والثانى 19 أغسطس الجارى، بمكتبة الإسكندرية، ويضطر سليم إلى مغادرة لوكيشن تصوير مسلسل "بلا دليل" خلال يومى الحفل، ليستأنف التصوير بعد انتهاء برنامج حفلاته.

من ناحية أخرى، انتهت المؤلفة إنجى علاء من كتابة جميع حلقات مسلسل "بلا دليل" الذى ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، بطولة النجوم درة وخالد سليم، من إخراج منال الصيفى، حيث سلمت إنجى الحلقة الأخيرة من المسلسل إلى شركة "سينرجى" المنتجة للعمل، ومن المقرر عرض المسلسل فى شهر أكتوبر المقبل.

وأجلت المخرجة منال الصيفى تصوير باقى حلقات مسلسل "بلا دليل" لحين الانتهاء من إجازة عيد الأضحى، إذ انتهت الصيفى من تصوير أسبوعين من المسلسل حتى الآن.

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مسلسل "بلا دليل" بطولة درة، خالد سليم، نيكولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوي، جمال عبد الناصر، أشرف زكي، أنعام الجريتلي، أحمد كرارة، ديانا هشام، شيرين عرفة، مها نصار، محمد لطفي شاهين وهاجر الشرنوبي وباقة من النجوم، وقصة وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج شركة سينرجى.