محكمة سويدية تدين مغنيا أمريكيا في "مشاجرة شوارع"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت محكمة ستوكهولم الجزئية في السويد، الأربعاء، حكماً مع إيقاف التنفيذ بحق المغني الأمريكي آساب، بعد إدانته بالاعتداء في القضية المقامة ضده.

ومثل آساب (30 عاماً) واسمه الحقيقي راكيم مايرز، أمام المحكمة في يوليو/تموز بجانب اثنين آخرين، لاتهامهم بالاعتداء على شاب في الشارع، وهي قضية أثارت اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

المحكمة رفضت دفاع المتهمين الـ3 بأنهم كانوا يدافعون عن أنفسهم، وقضت بأنهم "اعتدوا على الضحية من خلال ضربه وركله"، كما أدانتهم بتهمة الاعتداء وأصدرت أحكاماً مع إيقاف التنفيذ.

وقضت المحكمة أيضاً بمنح الضحية، وهو شاب يبلغ من العمر 19 عاماً، تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به، إذ اعتدى عليه الـ3 بطرحه أرضاً وضربه في أحد شوارع ستوكهولم.

وكان الادعاء طالب بتوقيع عقوبة الحبس لفترة تصل إلى 6 أشهر بحق مايرز، الذي كان محتجزاً في السويد منذ 5 يوليو/تموز حتى انتهاء المحاكمة في 2 أغسطس/آب.