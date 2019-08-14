شكرا لقرائتكم خبر عن "8 حفلات فى 5 أيام".. عودة مهرجان طبرقة للجاز فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة تفصل جمهور الموسيقى التونسي عن حضور فعاليات النسخة الجديدة من مهرجان طبرقة للجاز، الذى تحتضنه المدينة الساحلية في شمالي تونس، بدءًا من الثلاثاء المقبل.

ويشهد المهرجان الموسيقى الأقدم فى تونس 8 حفلات موسيقية على مدار أيامه الخمس المتتالية، والذى يعود هذا العام بنسخته السابعة وأربعين محتنضًا توليفة من أشهر التجارب الغنائية فى الداخل التونسى والخارج العالمي، لعل أبرزها هذه السنة سهرة موسيقية تحمل طابع مزيكا الميتال لأول مرة تجمع فرقتي نواثر وميراث فى مسرح واحد، إلى جانب مشاركة الأمريكية مارلا جلان والمغنية ديانا كينج من جامايكا.