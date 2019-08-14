شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت ترسل 4000 دولار لمعجبتها "عائشة" من أجل المصروفات الدراسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "تايلور سويفت" واحدة من أهم نجمات العالم التي استطاعت بفضل موهبتها أن تكسب شهرة واسعة حول العالم بين أهم وأشهر النجمات، لكن لم تعتمد سويفت فقط على موهبتها من أجل حصد حب من حولها وكسب المزيد من الشعبية بل تساعد دائمًا النجمة الشابة معجبيها بطرق مختلفة .

أرسلت النجمة البالغة من العمر (29 عامًا) مبلغا ماليا لواحدة من معجبيها تدعي "عائشة" وذلك من أجل تسديد ديونها الدراسية، والمبلغ الذي أرسلته سويفت لها أكثر من 4000 دولار، وذلك حسب موقع "جاست جيرد".

وكانت عائشة قد نشرت على موقع "Tumblr" أنها كانت تكافح من أجل دفع الرسوم الدراسية للفصل الدراسي، ورأت تايلور ما كتبته عائشة فقررت أن تساعدها .

Advertisements