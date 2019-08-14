شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تريلر Little Women بطولة إميا واتسون وميريل ستريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لفيلم Little Women التريلر الأول للفيلم المقبتس عن رواية المؤلفة لويزا ماى ألكوت الكلاسيكية، والمقرر عرضه فى نهاية فصل الصيف الجارى فى دور العرض العالمية.

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ويسرد الفيلم الجديد حياة أربعة فتيات يتخيلن عالمًا يتجاوز محيطهن المتواضع خارج مدينة بوسطن التي تعود إلى حقبة الحرب الأهلية، عام 1868، وسرعان ما يخضن تجارب جديدة من نوعها خارج إطار المألوف عن المرآة فى تلك الفترة، وإظهار الفناة بأنها متمكنة ويمكنها فعل المستحيل.

فيلم Little Women، بطولة إيما واتسون وسيرشا رونان وميريل ستريب وتيموثي شالاميه ولورا ديرن، ومن إخراج جريتا جيرويج.