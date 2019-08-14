شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خروجه من موسم عيد الأضحى.. "لص بغداد" فى دور العرض يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر صناع فيلم "لص بغداد" على طرح العمل فى موسم منتصف العام الدراسى، يناير المقبل، بعد خروجه من سباق عيد الأضحى الجارى.

وحصل فريق العمل على إجازة عيد الأضحى، ليستأنف مخرج العمل التصوير بعدها بديكورات محتلفة، أبرزها التصوير داخل أحد حمامات السباحة داخل استاد القاهرة .

وكانت الشركة المنتجة استبعدت دولة تايلاند من التصوير الخارجى للفيلم، حيث كان من المفترض تصوير المشاهد الخارجية بها الفترة المقبلة، إلا أن تغييرات جديدة طرأت على التصوير، إذ تبحث شركة "سينرجى فيلمز" برئاسة أحمد بدوى المدير العام، عن دولة أوروبية لتصوير المشاهد الخارجية خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.