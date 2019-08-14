صورة| لهذا السبب.. اليونان تذكر عابد فهد بسوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشر الفنان السوري عابد فهد، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة له مع أسرته، وهم يأكلون الذرة في أحد شواطئ اليونان.
وكتب فهد: "عرنوس درا مشوية ذكرني بكورنيش اللاذقية، جزيرة تينوس اليونانية".
يذكر أن عابد فهد، شارك في رمضان الماضي في بطولة مسلسل "دقيقة صمت"، الذي عرض في سباق دراما رمضان الماضي، وهو من بطولة خالد القيش، فادي صبيح، ومن إخراج شوقي الماجري.
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