حمدي الميرغني وزوجته مع حلمي في كواليس "خيال مآتة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان حمدي الميرغني صورة تجمعه بزوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح، والفنان أحمد حلمي، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، من كواليس فيلم "خيال مآته"، الذي طرح مؤخرا في دور العرض، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وعلق الميرغني على الصورة: "شرف لينا إننا نكون ضيوف شرف مع النجم المحترم برنس الكوميديا في مصر الأستاذ أحمد حلمي، وإن شاء الله نجاح كبير كالعادة".

وحقق فيلم خيال مآتة أكثر من 12 مليون جنيه في يومين فقط، الفيلم بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، حسن حسنى، لطفي لبيب، عبدالرحمن أبوزهرة، ومن سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، ومن إخراج خالد مرعي.