أحمد داود يرد على متابعة وصفت "ولاد رزق 2" بـ"فيه ألفاظ بشعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
رد الفنان أحمد داود، على متابعة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، بعد أن هاجمت فيلم "ولاد رزق 2".
وكتبت "نرمين نصر": "أنا عارفة إنك ممثل ممتاز، لكن الحقيقة مش ممكن أدخل الفيلم، لأن سمعت إن فيه ألفاظ بشعة".
وكان رد داود عليها: "ما فيهوش ألفاظ بشعة ولا حاجة، ولو إنت أكبر من 12 سنة، ادخلي وعلى ضمانتي".
وجاءت حصيلة إيرادات الفيلم بعد 6 أيام فقط في دور العرض السينمائي مبلغ 35 مليون 481 ألف 400 جنيه.
فيلم "ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وخالد الصاوي، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وكريم قاسم، ومن تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان.
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