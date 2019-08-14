بالصور.. ليلى علوي تقضي العيد بصحبة أسرتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ليلى علوي مجموعة من الصور تجمعها بأسرتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، احتفالًا بعيد الأضحى المبارك.

وظهرت علوي في الصور بصحبة أسرتها من داخل منزلها، وعلقت:" كان عيدي معاهم حاجة تانية خالص، وطبختلهم أحلى حاجة بإيديا، ألف هنا وربنا يخليكوا ليا".

وشاركت علوي، يوليو الماضي في افتتاح مهرجان أصيلة الدولي بالمغرب.

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