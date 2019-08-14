سهر الصايغ تكشف لـ"مصراوى" عن مفاجأة الجزء الثانى لـ"عائلة الحاج نعمان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هانى صابر:

أكدت الفنانة سهر الصايغ، أنها تنتظر عرض الجزء الثانى من مسلسلها "عائلة الحاج نعمان"، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الشركة المنتجة لم تحدد موعدًا لعرضه حتى الآن.

وكشفت الصايغ، فى تصريحات خاصة لـ"مصراوى"، أن دورها في الجزء الثانى بالمسلسل يحمل مفاجأة لجمهور العمل، وهى أن "راضية" الشخصية التى تجسدها بالأحداث ويتزوجها تيم حسن فى الجزء الأول، تصبح والدته فى الجزء الثانى وهو ما ستشهده الأحداث المشوقة بتفاصيلها أمام الجمهور.

الجزء الثاني من المسلسل، تنتقل الأحداث خلاله لفترة خمسة وعشرين سنة، حيث يتوفى خالد ابن الحاج نعمان، ويظهر ابنه الذي أنجبه من زوجته فوزية والذي رفض الاعتراف به، فيعود للمطالبة بحقه وينتقم لوالدته التي ظلمت على يد والده.

مسلسل "عائلة الحاج نعمان2"، يشارك في بطولته تيم حسن وصلاح عبد الله وسهر الصايغ ويسرا اللوزى وهبة مجدي ومحسن منصور ومنال سلامة وحازم سمير وفاطمة ناصر ومصطفي عبد السلام، ومن تأليف مجدي صابر وإخراج أحمد شفيق.