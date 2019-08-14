في يومين فقط.. "خيال مآتة" يتجاوز 12 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تجاوزت إيرادات فيلم "خيال مآتة"، 12 مليون جنيه، بعد يومين فقط من عرضه بالسينمات.

وعلى الرغم من أن الفيلم هو آخر الأفلام التي عرضت في سباق أفلام العيد، إلا إنه تفوق في إيراداته على فيلمي "الكنز 2"، و"إنت حبيبي وبس".

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كما ينافس الفيلم مع عدد من الأفلام هي "الفيل الأزرق 2"، "ولاد رزق 2"، "كازابلانكا"، و"الممر".

وحقق الفيلم حتى الآن إيرادات قدرها 12 مليونا و564 ألفا و889 جنيها، طبقا للموزع السينمائي محمود الدفراوي.

"خيال مآتة" بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، حسن حسني، بيومي فؤاد، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.