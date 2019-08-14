أصالة لعمرو يوسف: "أحلى الشباب خُلُقاً وخَلْقاً"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشر الفنان عمرو يوسف صورة من فيلمه الجديد "ولاد رزق 2"، جمعته بأبطال العمل؛ أحمد عز وأحمد الفيشاوي وكريم قاسم، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام". وعلق عمرو يوسف على الصورة بطريقة كوميدية قائلا: "مين شاف الفيلم ومين لسه ماشافش؟ واللي شاف شايف إيه واللي ما شافش هيشوف إمتى، وكفاية كده شوفانات بقى" Advertisements ومن جانبها علقت المطربة السورية أصالة على الصورة معربة عن حبها لصديقها الفنان عمرو يوسف وكتبت:" يا بطل يا أحلى الشباب خُلُقاً وخَلْقاً". فيلم "ولاد رزق 2" يعرض حاليا في دور العرض السينمائية، يشارك في بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم ‏ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوي وإياد نصار وباسم سمرة، ومن تأليف ‏صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان‎.‎

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