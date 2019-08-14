فيديو.. طلعت زين أسطورة كفاح أنهاها المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في 14 أغسطس 2011، رحل عن عالمنا الفنان الكبير طلعت زين، بعد صراع مع مرض سرطان الرئة.

طلعت زين من مواليد مدينة الإسكندرية، امتاز بتقديم الأغاني الأجنبية، حيث شارك في بداية مسيرته الفنية في عدد من الفرق الغربية، التي قدمت عروضها في أشهر الفنادق.

قام "زين" بتعريب عدد من الأغاني الشهيرة، منها "مكارينا"، "تيكي تا"، كما شارك في عدد من الأفلام أبرزها "ما تيجي نرقص"، "أفريكانو".

الخليج 365 يعرض لكم محطات في مسيرة النجم الراحل: