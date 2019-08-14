تراند اليوم : صور عارية على صفحة فنانة شهيرة وتعلق: حسبي الله ونعم الوكيل...

نشرت صفحة على إنستجرام تحمل اسم الفنانة سهر الصايغ، يتخطى متابعيها المليون وأكث، صور عارية وخارجة عن الذوق العام، على مدار الأيام الماضية.

من جانبها نفت الفنانة علاقتها بالصفحة وانكرتها شكلاً وموضوعًا معلقة: "حسبى الله ونعم الوكيل".



يذكر أن الفنانة سهر الصايغ تعرض هذه الأيام مسرحية "المتفائل"، حيث تشارك فى بطولتها بجانب مجموعة كبيرة من الفنانين منهم سامح حسين، وسامى مغاورى، وسهر الصايغ، وأشرف عبد الغفور، وسوسن ربيع، ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمى، واستعراضات ضياء شفيق، وأغانى طارق على، والمسرحية مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسى فولتير، وإخراج إسلام إمام.





