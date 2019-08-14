تراند اليوم : أحلام توجه رسالة مؤثرة لفجر السعيد قبل حفل أبها السعودي...

أكدت الفنانة أحلام، أنها تفتقد وجود صديقتها الإعلامية الكويتية فجر السعيد، بجانبها في الحفل المنتظر أن تحييه يوم الجمعة 16 أغسطس، بالسعودية، موضحة أن "السعيد" كانت تدعمها دائما، بالحضور إلى الحفلات التي تحيها.

نشرت "أحلام" عبر حسابها الشخصي، على موقع instagram، صورة لفجر السعيد، وعلقت عليها كاتبة: "استودعتك الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، ما راح أتأخر عليچ يا بعد عمري، إلى أبها البهية، فجر دائماً أجدك جنبي تحتضنيني، وهالصورة من وجودك جنبي بحفلي في الرياض، ومفتقدة وجودك اليوم معاي في أبها، أهم شي أنك تتعافين ولو ببطء وكلنا ننتظر ترجعين لنا أقوى من أول وعدتيني، بهديك ⁧‫أبي أمي‬⁩، الأغنية اللي تحبينها وجمهوري كله راح يدعي لك".

يذكر أن فجر السعيد أصيبت بتسمم حاد في الدم مما أدى لتدهور وضعها الصحي، أثناء عملية تحويل مسار المعدة، وسافرت بأمر من أمير الكويت صباح الأحمد الصباح إلى فرنسا للعلاج وترافقها في الرحلة العلاجية أحلام.