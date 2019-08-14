مفاجأة: ساني تطيح بشاروخان

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 أغسطس 2019 07:36 مساءً - استطاعت نجمة الافلام الاباحية السابقة وممثلة بوليوود ساني ليون تصدر قائمة أكثر مشاهير جوجل في الهند وفق تحليلات جوجل تراند لشهر آب 2019 .



وتفوقت ساني على كل من رئيس الوزراء ناريندرا مودي ونجمي بوليوود سلمان خان وشاروخان.

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وأظهرت تحليلات جوجل فإن معظم عمليات البحث المتعلقة بـ ساني Sunny تتعلق بمقاطع فيديوهاتها، إلى جانب سيرتها الذاتية الأكثر شهرة “Karenjit Kaur: The Untold Story of Sunny Leone”.



واكتسبت ليون شهرتها من خلال ظهورها في برنامج الواقع الشهير Bigg Boss، وبعدها انتقلت الى تمثيل الأفلام الاباحية.



وشاركت ساني بجرأة في تصوير جلسات تصوير ساخنة والتقاط الصور لصالح أغلفة المجلات العالمية، وساهمت مشاركتها في الإعلانات التجارية في انتشارها وازدياد شهرتها في جميع أنحاء البلاد .

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وأبرز اعمال ساني الفنية كانت مشاركتها في أغنية Crazy Habibi و Decent Munda من فيلم السينما ارجون باتيلا Arjun Patiala.



ومن المتوقع أن تشارك ساني في عرض برنامج الواقع Spiltvilla 12 كما سيطرح لها فيلم كوميدي بعنوان “كوكوكولا” في نهاية الشهر المقبل.