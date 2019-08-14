شاهد.. مايا خليفة تكشف قيمة ثروتها من الأفلام الإباحية

كشفت مايا خليفة قيمة ثروتها من صناعة الأفلام الإباحية أثناء مقابلة لها في إحدى قنوات الراديو العالمية المتخصصة في استضافة النجوم في تلك الصناعة.

وقالت مايا إنها لم تتقاضى سوى 12 ألف دولار أميركي خلال مهنتها كممثلة إباحية بعكس ما يعتقد الكثير من متبايعها بأنها جنت الملايين لقاء الأفلام التي صورتها.

وكشفت خليفة المعتقدات الخاطئة لدى الجمهور حول هذه

المهنة، الذي يعتقد أنها تدر للممثلات مبالغ ضخمة، مؤكدة أن مثل هذه المعتقدات بعيدة كل البعد عن الواقع، مشيرة إلي أنها واجهت صعوبات في البحث عن عمل بعد اعتزالها التمثيل الإباحي معتبرة أن الأمر مخيف، وأشارت أيضاً إلى أنها عملت كمساعدة للشؤون القانونية والمحاسبة الآن.

وقالت خليفة إنها لا تزال تحتفظ بحساباتها على وسائل التواصل الإجتماعي كمصدر لكسب المال من خلال الإعلانات، ولكن المثير للدهشة أن أعداد متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، تضاعفت بشكل مدهش بعد إعلان أعتزالها فقفزت من 400 متابع فقط إلى أكثر من 200 ألف خلال 3 أيام فقط، ووصلوا إلي مليونين بعد 6 أشهر.

يذكر أن مايا خليفة أعلنت خطبتها في مارس الماضي من الشيف العالمي السويدي الشهير "روبرت سانبديرج".

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