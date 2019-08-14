قريباً .. ذات يوم في هوليوود بجميع سينمات الشرق الأوسط

ينتظر عشاق أفلام المتعة والإثارة طرح فيلم Once Upon a Time In Hollywood، خلال الأيام القليلة المقبلة بجميع دور العرض في الشرق الأوسط.
والفيلم بطولة كل من ليوناردو دي كابريو، براد بيت، مارجوت روبي، إميل هيرش، تيموثي أوليفانت، زبدة جوليا، بولتر أوستن، لوك بيري،
داميان لويس، آلباتشينو، نيكولاس هاموند، والفيلم من تأليف وإخراج كوينتن تارانتينو.
وتدور أحدث الفيلم في عام 1969، بمدينة لوس أنجلوس، حول ممثل تلفزيوني فاشل، و دوبليرة التي تعتبر صديقته المقربة، ويحاولان أخذ مكانة عالية في صناعة السينما، وبالتزامنمع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون، الذي قتل الفنانة شارون تيت، زوجة المخرج رومان بولنسكي، بالإضافة إلى أهم أحداث العصر الذهبي لهوليوود في ذلك الوقت.
يذكر أن الفيلم يعتبر التاسع في مسيرة المخرج كوينتن تارانتينو، وعرض للمرة الأولى في الدورة الـ 72 من مهرجان كان السينمائي مايو الماضي.
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