بالصور.. ليلى علوي تقضي إجازة العيد مع عائلتها

قضت الفنانة ليلى علوي إجازة العيد مع عائلتها، حيث نشرت صور تجمعها بهم، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "كان عيدي معاهم حاجة تانية خالص.. وطبختلهم أحلى حاجة بأيديا.. ألف هنا وربنا يخليكوا ليا". ". يذكر أن الفنانة ليلى علوي تشارك في بطولة فيلم "التاريخ السري لكوثر"، و تدور قصة الفيلم حول الأحداث التي تلت مؤامرة يناير، وتتناول فكرة ضرورة امتلاك المواطن المصري للفكر و الوعي اللازم لاستعاب ما يحدث حوله من أمور مختلفة، و هو بطولة كل من زينة، إيناس كامل، عبدالرحيم حسن، أحمد حاتم، فراس سعيد، محسن محيي الدين، و من تأليف و إخراج محمد أمين. يناير، وتتناول فكرة ضرورة امتلاك المواطن المصري للفكر و الوعي اللازم لاستعاب ما يحدث حوله من أمور مختلفة، و هو بطولة كل من زينة، إيناس كامل، عبدالرحيم حسن، أحمد حاتم، فراس سعيد، محسن محيي الدين، و من تأليف و إخراج محمد أمين. Advertisements

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