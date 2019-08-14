عمرو يوسف يروج لفيلم ولاد رزق 2

نشر الفنان عمرو يوسف صورة جديدة تجمعه بأبطال فيلم ولاد رزق٢ و علق عليعا قائلاً: مين شاف الفيلم و مين لسه ماشافش ؟ و اللي شاف شايف ايه و اللي ما شافش هيشوف امتي ، و كفايه كده شوفانات بقي ولاد رزق2 عودة أسود الأرض ربيع رزق عمرو يوسف ما شافش هيشوف امتي ، و كفايه كده شوفانات بقي ولاد رزق2 عودة أسود الأرض ربيع رزق عمرو يوسف الفيلم يشارك في بطولته عمرو يوسف أحمد الفيشاوي أحمد داود كريم قاسم خالد الصاوي محمد ممدوح بمشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف منهم غادة عادل باسم سمرة نسرين أمين يسرا ماجد المصري أصالة محمد لطفي سيد رجب وآسر ياسين، تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان يوسف أحمد الفيشاوي أحمد داود كريم قاسم خالد الصاوي محمد ممدوح بمشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف منهم غادة عادل باسم سمرة نسرين أمين يسرا ماجد المصري أصالة محمد لطفي سيد رجب وآسر ياسين، تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان

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