بالفيديو.. "كترت حكاياتى" أحدث أغاني ألبوم واما الجديد

طرح واما باند أحدث أغاني ألبومهم الجديد بعنوان "كترت حكاياتى"، عبر قناة نجوم ريكوردز الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وهي من كلمات جمال الخولي، و ألحان رامي جمال، و توزيع نادر حمدي. و ألحان رامي جمال، و توزيع نادر حمدي. يشار إلى واما باند يستعد لطرح ألبومه الجديد بعنوان "الصيف ابتدى"، و من أبرز أغاني الألبوم: "الله ع الجمال"، و "شمس بحر". من أبرز أغاني الألبوم: "الله ع الجمال"، و "شمس بحر". Advertisements يذكر أن واما باند طرح مؤخراً أغنية بعنوان "على فكرة"، و هي من كلمات تامر حسين، و ألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع نادر حمدي.

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