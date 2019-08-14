نيللى كريم تستعرض لياقتها وتقف على إحدى قدميها

نشرت الفنانة نيللي كريم عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، صوراً جديدة لها على أحد الشواطئ أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

واستعرضت الفنانة نيللى كريم من خلالها لياقتها البدنية، وذلك بالوقوف على أطراف إحدى قدميها ورفع الأخرى لأعلى، كما تفاعل الجمهور معاها.

Advertisements

يذكر أن الفنانة نيللى كريم تشارك

في بطولة فيلم "الفيل الأزرق 2"، والذى يتم عرضه حالياً بجميع دور العرض، وهو بطولة كل من كريم عبدالعزيز، إياد نصار، هند صبري، و من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.