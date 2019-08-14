نشرت الفنانة نيللي كريم عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، صوراً جديدة لها على أحد الشواطئ أثناء قضاء عطلتها الصيفية.
واستعرضت الفنانة نيللى كريم من خلالها لياقتها البدنية، وذلك بالوقوف على أطراف إحدى قدميها ورفع الأخرى لأعلى، كما تفاعل الجمهور معاها.
يذكر أن الفنانة نيللى كريم تشاركفي بطولة فيلم "الفيل الأزرق 2"، والذى يتم عرضه حالياً بجميع دور العرض، وهو بطولة كل من كريم عبدالعزيز، إياد نصار، هند صبري، و من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.
كانت هذه تفاصيل خبر نيللى كريم تستعرض لياقتها وتقف على إحدى قدميها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.