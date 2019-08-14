الجمعة.. خالد سليم يحيي حفلًا غنائيًا بأوبرا دمنهور

يستعد المطرب خالد سليم لإحياء حفل غنائي كبير، ضمن فعاليات المهرجان الصيفي بأوبرا دمنهور، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، وذلك يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ومن المقرر أن يقدم سليم خلال الحفل باقة من أشهر أعماله الخاصة، التي يحبها جمهوره ويتفاعل معها، منها "أستاذ الهوى ، بلاش الملامة ، بنسى الهموم ، خد الجميل ، سيد سيدى ، ولا ليلة

ولا يوم ، خمس دقايق، وغيرها"، إلى جانب مختارات من مؤلفات الطرب العربى التى اشتهر بادائها.و من جانبه أكد خالد سليم أن دار الأوبرا المصرية أحد أهم منارات الفن الجاد، معلناً سعادته بالمشاركة المستمرة فى مختلف المهرجانات والأنشطة المتنوعة التى تنظمها على مدار العام.