بالصور.. سمية الخشاب تخطف الأنظار أثناء شرب شاي مغربي

خطفت الفنانة سمية الخشاب الأنظار أثناء شربها شاي مغربي، حيث نشرت صورها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

الفنانة سمية الخشاب شاركت سابقاً في بطولة مسلسل "الحلال"، وهو من تأليف سماح الحريرى، و إخراج أحمد شفيق، و بطولة كل من بيومي فؤاد، دينا فؤاد، يسرا اللوزي، فادية عبدالغني، مها أحمد، حسن عيد، طارق الإبياري، مصطفى عبدالسلام، حمادة بركات، كارولين عزمى، إسلام نجيب، سامح بسيوني، عبدالحميد سند، محمود جمعة،

محمد غنيم، سمية الإمام، صفوت الغندور، شريف خير الله، لقاء سويدان، هاجر الشرنوبى، تهانى راشد، مصطفى درويش، نيرة عارف.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي حول دهبية ورحلتها في الحياة وصراعها مع طليقها لاسترجاع ابنتها التى تلجأ إلى المعلم أنس، والذى يستغل ظروفها ويتزوجها على زوجته نرجس وسلمى الهاربة هى وأخوها بعد اتهامها بقتل زوجها الغنى وتلجأ

إلى دهبية للحماية بها وعند معرفتها أنها تحت المراقبة يستغلها المعلم أنس ويتزوجها على نرجس ودهبية وفاتيما جارة دهبية والمعلم أنس التي تبحث عن عريس ليتزوجها وبعد فشلها في استقطاب ابن المعلم أنس وتتزوج المعلم أنس على نرجس ودهبية وسلمى وفي النهاية تقوم دهبية بالانتقام من أنس، بالتعاون مع سلمى وفاتيما لكى لا يستغل بنات الناس مرة أخرى لأنه تزوجهم باستغلال نقطة ضعف لكل واحدة تحت مسمى الحلال.

ويناقش المسلسل عدة قضايا تخص المرأة المصرية والأسرة المصرية البسيطة وحلم كل من الشباب والفتيات والتغيرات الطارئة على المجتمع في الأونة الأخيرة.

Advertisements