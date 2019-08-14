بالفيديو.. أصالة تقترب من المليون الثالث بـ نكتة بايخة

اقتربت المطربة أصالة من الوصول إلي المليون الثالث بأغنية "نكته بايخة"، التي حققت 2 مليونًا و 882,998 ألف مشاهدة، وذلك بعد مرور أسيوع علي طرحها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب".
يشار إلي أن أغنية "نكتة بايخة" تأتي ضمن أغاني ألبومها الجديد "في قربك" الذي تستعد لإصداره قريبًا، من كلمات عبدالحميد الحباك، ألحان إيهاب عبدالواحد، توزيع فهد، ميكس هاني محروس.
جدير بالذكر أن أصالة تخوض تجربة التمثيل للمرة الأولي، حيث تظهر كضيفة شرف فى فيلم "ولاد رزق2" مع الفنان أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوى، أحمد داوود، كريم قاسم، إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهينى.
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