بالفيديو.. أصالة تطرح "مبقاش سر" أحدث أغاني ألبومها المقبل

طرحت الفنانة أصالة أحدث أغاني ألبومها بعنوان "مبقاش سر"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد زعيم، و توزيع فهد.

يشار إلى أن الفنانة أصالة بدأت رحلتها في طرح ألبوم بعنوان "في قربك"، و يضم الألبوم 10 أغاني من بينهم: "نكتة بايخة"، "بنت أكابر".

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يذكر أن الفنانة أصالة طرحت مؤخراً أغنية بعنوان "كبير الشوق"، وهي من كلمات الجابر، و ألحان أسامة العطار، و توزيع محمد صالح، كما تخطت الأغنية حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.