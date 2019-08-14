عمرو يوسف يورط أحمد عز في أزمة ويعرض أشقاءه للخطر

ما زال فيلم "ولاد رزق 2" للنجمين أحمد عز وعمرو يوسف، يحقق إيرادات كبيرة منذ عرضه، حيث وصل لـ28 مليون جنيه فى شباك التذاكر منذ طرحه فى السينمات، ونال الفيلم إشادات ملحوظة من النقاد والجمهور، مشيدين بمشاهد الأكشن والقصة وتتابع الأحداث وخلافه.

وخلال أحداث الفيلم، نجد "رضا" -أحمد عز- يرفض إحدى عمليات السرقة التى تعرض حياته وأشقاءه للخطر، إلا أن طمع ربيع -عمرو يوسف- يجعله يقدم على تنفيذ العملية دون الرجوع لشقيقة الأكبر، وذهب ليتفق على اقتراض مبلغ مليون دولار من صديق شقيقه "باسم سمرة" والذى يعمل فى تجارة المخدرات وخلافه.

ويأخذ "ربيع" – عمرو يوسف المليون دولار، وخلال أحداث عملية "النصب" نجد أنه يتورط فى فقدان المبلغ، من قبيل خالد الصاوى ومحمد محمد ممدوح، ويضطر "باسم سمرة" لمطالبة "ربيع" بالمبلغ" ويذهب لأحمد عز ويطلب منه مبلغ المليون دولار، ليتورط عز فى فقدان المبلغ، وعلى أثر ذلك يضطر باسم سمرة أن يخطف ابن عز وزوجته نسرين أمين، من أجل عودة المليون دولار .

"ولاد رزق 2" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان، إنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

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