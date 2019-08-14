شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف السبب الحقيقى وراء خضوع كريستى تيجن لحقن "البوتوكس" تحت الإبطين..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كريستي تيجن قررت أن تنقل تجربتها الجديدة بعالم التجميل لمحبيها ومعجبيها، فحسب موقع "جاست جيرد" خضعت كريستي تيجن لجراء حقن "بوتوكس" تحت الإبطين وذلك لكى تتجنب التعرق الزائد وهو ما وجدة الكثير من محبيها أمرًا مهمًا كونها تهتم بأدق تفاصيل جمالها ورقي أناقتها .

ولم يكن غريبًا على كريستي تيجن أن تكشف لمحبيها خطوات اهتمامها بنفسها، حيث كانت تنشر تيجن علي صفحاتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي خطوات اهتمامها ببشرتها وعمل الأقنعة الخاصة بنضارة البشرة، كذلك تشاركهم في اختياراتها للملابس .



كريستي تيجن

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