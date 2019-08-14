شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية "المايوه الحائر" بين اكونتات منة فضالى على السوشيال ميديا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت الصورة التى نشرتها الفنانة منة فضالى وهو ترتدى المايوه فى حالة من الجدل، نظرا لجراءة الصورة حيث انهالت عليها التعليقات السلبية من المتابعين، لتضطر فى النهاية إلى حذف الصورة من حسابها الرسمى على "انستجرام".



حساب انستجرام بدون صورة المايو

واستمرت حالة الجدل بسبب عدم حذف الصورة من الأكونت الخاص بها على "فيس بوك"، حيث اكتفت بحذفها من انستجرام فقط، وفيما قامت منة فضالى بتسجيل حالة إعجاب على نفس صورة المايوه بعد نشرها على أحد صفحات الفانز الخاص بها على انستجرام، لتستمر حالة الجدل حول هذه الصورة بداية من نشرها وحذفها على انستجرام، وعدم حذفها على "فيس بوك"، وكذلك تسجيل حالة إعجاب بها على صفحة خاصة فى "انستجرام".

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صورة منة فضالى على "فيس بوك"



لايك منة فضالى

يذكر أن الفنانة منة فضالى تحرص على نشر العديد من الصور لها على البحر أثناء استمتاعها بأجواء الصيف فى الساحل الشمالى، وذلك عبر صفحتها على السوشيال ميديا.