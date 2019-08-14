شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. صابر الرباعى يغنى وسط المطر فى مهرجان طبرقة بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا الفنان صابر الرباعي، حفلاً غنائيًا، أمس الثلاثاء، بمهرجان طبرقة الدولى بتونس وفوجئ الجمهور بسقوط الأمطار خلال الحفل ولكن استكمل صابر الحفل.

ونشر الرباعي، فيديو من الحفل وسط تساقط الأمطار، عبر حسابه على "إنستجرام" وكتب عليها قائلاً: "لحظات تساقط المطر في الحفل، لكن المطر لا يفرّقنا، مهرجان طبرقة الدولي تونس".

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وطرح صابر الرباعى ألبومه "صابر2019" الجديد فى 4 يوليو الشهر الماضى، وضم ألبوم صابر 10 أغنيات كاملة، وتنوعت ما بين المصرى والخليجى واللبنانى، وجاءت اسماء الأغانى كالتالى: كتاب المجروحين" أغنية مصرية، "عسى يومى قبل يومك" أغنية خليجية، "مغيار" تونسية، "ليلة من العمر" لبنانية، "اتذكرونى" خليجية، "غشاش" خليجية، و"باباى"، و"حياتى"، و"عمرى الجديد"، فضلاً عن قصيدة نزار قبانى.