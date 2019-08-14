شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. كيلي جينر تقفز من أعلى يخت يقال إن ارتفاعه 71 قدما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيش نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلي جينر فترة ممتعة من حياتها وذلك في إيطاليا، حيث تبحث جينر عن كل الوسائل التي تجعلها تحتفل بعيد ميلادها بطريقة فاخرة .

نشرت كيلي جينر على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير عددًا من مقاطع الفيديو التي ظهرت بها وهي تقفز من أعلى اليخت الفاخر الذي استأجرته من أجل قضاء أسبوع تحتفل خلاله بعيد ميلادها الـ22 .

بينما قام النجم ترافيس سكوت صديق جينر ووالد ابنتها ستورمي بالقفز من أعلى اليخت كذلك كوري جامبل صديق كريس جينر والده كيلي، وما أثار الجدل أن جامبل أشار إلى أن ارتفاع اليخت وصل الي 71 قدمًا وهو ما أربك عشاق عائلة كاردشيان وذلك حسب موقع "ديلي ميل".





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خلال قفز كيلي جينر من اعلي اليخت خلال قفز كيلي جينر من اعلي اليخت



