شكرا لقرائتكم خبر عن نورماني تستعد لإطلاق أغنية سينجل جديدة تحمل اسم "Motivation" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة العالمية نورماني أنه ستطلق أغنية سينجل جديدة تحمل اسم "Motivation" وكشفت النجمة البالغة من العمر (23 عامًا) أنها قررت أن تطلق الأغنية بعد غدٍ 16 أغسطس، وهو ما أثار حماس قطاع كبير من محبي وعشاقي نورماني، وهو الخبر الذي تداوله عدد من المواقع الفنية وأبرزها " ليدولاتور".

يذكر أن نورماني التي بدأت حياتها الفنية منذ 2012 قدمت عددًا من الأعمال الغنائية الناجحة، ومن أبرزها : " Waves و Slow Downوغيرهم الكثيرون .

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نورماني