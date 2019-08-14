شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مايا دياب تطرح كليب أغنيتها الجديدة "يابا يابا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة اللبنانية مايا دياب، أحدث أغنياتها التى تحمل اسم "يابا يابا"، على قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب، كلمات مؤمن راجح، الحان وتوزيع مودير منير، والكليب من إخراج كريستال يونس.

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من ناحية أخرى تستعد مايا لإحياء حفل غنائي، ضمن حفلات صيف 2019 بقبرص، يوم السبت الموافق 17 أغسطس الجارى، ومن المقرر أن تقدم عددًا من أغانيها القديمة والحديثة لجمهورها من الجاليات العربية هناك، بالإضافة إلى محبى ومعجبى مايا فى قبرص.

يُذكر أن آخر أعمالها هي أغنية "خسرنا بعض" التي قدمتها على طريقة الفيديو كليب مع الفنان اللبناني زياد برجي وحققت نجاحًا كبيرًا، كما تستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "يابا يابا" خلال الأيام المقبلة على موقع يوتيوب .