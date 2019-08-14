شكرا لقرائتكم خبر عن فى رابع أيام عيد الأضحى.. 10 نجوم يحيون حفلاتهم بمختلف الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد رابع أيام عيد الأضحى المبارك، مجموعة كبيرة من الحفلات الغنائية التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول العربية والعالمية، نظرًا لأنه موسم يعتاد فيه الجمهور على حضور الحفلات الغنائية والموسيقية للاستمتاع بأجواء العيد، ومن خلال هذا التقرير نرصد لكم أبرز حفلات اليوم.

إليسا

تحيى النجمة اللبنانية إليسا مساء اليوم الأربعاء، حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان بنزرت الدولى، وذلك على هامش الاحتفالات بعيد الأضحى المباراك وتقدم عددًا كبيرًا من أغنياته الشهيرة والمتميزة، وهو الحفل المقرر حضور عدد جماهيرى كبير.



اليسا

وائل جسار

يحيى النجم اللبنانى وائل جسار مساء اليوم الأربعاء، حفلاً غنائيًا بدولة البحرين، وذلك بالاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ويقدم خلاله مجموعة من أشهر أغنياته وتشاركه الفنانة زينة الداودية الحفل.



وائل جسار

نجوى كرم

تحيى الفنانة اللبنانية نجوى كرم مساء اليوم الأربعاء حفلاً غنائيًا في سوريا، ضمن احتفالات عيد الأضحى المبارك، وهو الحفل الذى سيحضره عدد كبير من محبيها، وستقدم خلاله عددًا كبيرًا من أغانيها المحبوبة منها، ما في نوم وهيدي حكي ويخربيتك، وكثير من الأغاني التي يفضلها جمهورها



نجوى كرم

عاصى الحلانى

يحيى النجم اللبنانى عاصى الحلانى، مساء اليوم الأربعاء، حفلاً غنائيًا فى العاصمة اللبنانية بيروت، بحفل "عيد السيدة" بصحبة فرقته الموسيقية، حيث من المقرر أن يغنى عاصى مجموعة من أغانيه التى يتفاعل معها معجبوه ومحبوه، بالإضافة إلى حضور الجاليات العربية هناك.



عاصى الحلانى

مايا دياب

أعلنت الفنانة اللبنانية مايا دياب إحياء حفلها الغنائى بأحد فنادق سوريا فى رابع أيام عيد الأضحى، والمقرر أن تقدم مجموعة متميزة من أغنياتها من ضمنهم أغنيتها الجديدة "خسرنا بعض"، بالإضافة إلى غنائها أحدث أغنياتها "يابا يابا".

Advertisements



مايا دياب

راغب علامة

يحيى مساء اليوم الأربعاء، النجم اللبنانى راغب علامة حفلاً غنائيًا، يقدم فيه أشهر أغنياته للجالية العربية هناك، منها، "اللى باعنا"، و"مبهزرش"، و"تركينى لحالي"، و"نسينى الدنيا".



راغب علامة

رامى صبرى

يحيى أيضًا المطرب رامي صبري حفلاً غنائيًا في بورسعيد على هامش الاحتفالات بعيد الأضحى ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، ويغنى خلاله باقى متميزة من أغنياته منها حس بيه، الراجل، سكت ليه، بالإضافة إلى أغاني ألبومه الجديد "فارق معاك".



رامى صبرى

ساندى

تحيى المطربة ساندى، مساء اليوم الأربعاء، حفلاً غنائيًا بمدينة العاشر من رمضان، الموافق رابع أيام عيد الأضحى المبارك، وتقدم خلال الحفل باقة كبيرة من أغنياتها الشهيرة خاصة أنها تواصل تحضير البومها الجديد.



ساندى

محمد عساف

يحيى المطرب الفلسطينى محمد عساف مساء اليوم الأربعاء أولى حفلاته الغنائية فى العراق، ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك، ويرجى سبب اختياره الى تألقه مؤخرًا قبل زيارته للعراق عبر خوضه غمار التغنى باللهجة العراقية عبر آخر أغانيه "بصراحة"، لتكون بمثابة تذكرة دخول لقلوب العراقيين قبيل إطلالته الرسمية الأولى بحفل غنائي كبير فى قلب العاصمة.



محمد عساف

بلاك تيما

تستعد فرقة بلاك تيما، لإحياء حفل غنائي مساء اليوم أيضًا وذلك داخل ساقية الصاوى بقاعة النهر، ومن المقرر أن يقدم بلاك تيما خلال الحفل مجموعة من أشهر أعماله الفنية منها، أخبار، أهرام، جمهورية، بحار، زحمة، هندى، كل مرة، أنت فاكرنى، وغيرها.