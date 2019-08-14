معجبة تباغت كاظم الساهر وتسبب له الذعر

فوجىء الفنان كاظم الساهر، خلال إحيائه حفلاً في اسطنبول، بمعجبة تقتحم مسرحه وتنقضّ عليه.

وكان الساهر مندمجاً بالغناء، فباغتته المعجبة وهجمت عليه من الخلف فلم يشاهدها، ما أثار ذعره، وارتبك.

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والساهر المعروف عنه ترحيبه بالمعجبات، بدا الضيق على وجهه، بسبب مباغتته بهذه الطريقة، إلا أنه عاد وتصرف بلطافة كما يتصرف بالعادة مع معجباته.

من ناحية أخرى، أصدرت رابطة عشاق كاظم الساهر في العراق، بياناً على فيسبوك، اشارت فيه إلى أن الساهر لم يتحدث عن إعتزاله الغناء على الحفلات بل هو أشار إلى تقليص عددها، علماً أن الساهر أعلن بشكل علني أنه سيبتعد لمدة عام ونصف أو عامين، لكي يتفرغ للتحضر لألبومه الجديد.