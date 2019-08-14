بالصور: شكران مرتجى بإطلالة صادمة... تجميل أم فوتوشوب؟

نشرت الممثلة شكران مرتجى مجموعة صور جديدة لها، بدت فيها جميلة ومتألقة، وبملامح مختلفة كلياً، ما دفع بكثيرين إلى الاستنتاج أن الممثلة السورية خضعت لعمليات تجميل.

وقد بدت شكران موفقة في اللوك، كما بدت أصغر بسنوات من عمرها الحقيقي، وحصدت تعليقات الإعجاب، مع تساؤلات حول السبب الذي يدفع بالفنانات إلى إجراء عمليات تجميل بعد طلاقهنّ.

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وكانت شكران قد أعلنت عن طلاقها قبل أشهر قليلة، وبدت في الصور وقد استعادت تألقها بعد فترة صعبة مرت بها.

وبعد نشرها الصور الجديدة، عادت ونشرت صورتين لها الأولى مع الفنانة يارا والثانية مع الفنان ناصيف زيتون، في كواليس الحفل الذي شاركا في إحيائه في "الفورسيزن" بمناسبة عيد الأضحى، أثارت التساؤلات ما اذا كانت الصور التي نشرتها سابقا قد خضعت للفوتوشوب، خصوصاً أنها ظهرت بشكلها المعتاد في صورها مع يارا وناصيف.