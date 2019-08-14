فيديو: روان بن حسين تتعرّض للضرب المبرح من عريسها بسبب حبيبها السابق

بشكل مفاجىء، أعلنت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، زواجها ولم تذكر اسم العريس، لتعود وتظهر بفيديو ووجهها مغطى بالكدمات، وقد تلقت ضرباً مبرحاً من عريسها، بسبب سؤال متابعيها لها عن حبيبها السابق.

وطلبت روان من المتابعين عدم سؤالها عن خطيبها، وأظهرت عينها المغطاة بالكدمات، وقالت إن زوجها ضربها، وضحكت في الفيديو مؤكدة أن ضرب الحبيب زبيب، ما أثار عاصفة من الانتقادات، بسبب تبريرها العنف الزوجي.

Advertisements

وفي التفاصيل أن متابعي روان سألوها بعد إعلان زواجها المفاجىء عمّا إذا كان العريس هو نفسه خطيبها الذي انفصلت عنه منذ مدّة، فنفت بقولها "لا أعوذ بالله". لتعود وتطلب منهم عدم سؤالها عنه، لأن زوجها ضربها بعنف، الا أنها كانت سعيدة بضرب زوجها له واعتبرته بمثابة غيرة، في وقت اكد متابعون أنها اجرت عملية تجميل سببت لها الكدمات، وانها نشرت الفيديو لاستقطاب الاهتمام.

يذكر أنّ روان كانت قد أعلنت انفصالها عن خطيبها السابق بسبب خيانته لها، ونشرت صورة الفتاة التي خانها معها، ثم عادت واعتذرت منه مؤكّدة أنّها سامحته، لتعود وتفاجىء متابعيها بالزواج من شاب لم تعلن عن هويّته.

وكانت روان قد تحدّثت لدى إعلانها الزواج مع متابعيها، وأشارت إلى أنها ستعود إلى الكويت في الـ17 من شهر آب/أغسطس الجاري.

ولفتت إلى أنها فكرت في دخول عالم التمثيل، الذي تعتبره هواية سرية منذ الصغر، وكشفت في ذات السياق أنه عُرض عليها أفكار عديدة للتمثيل ولكن الأدوار لم تكن تناسبها، بحد قولها.

كما رفضت الكشف عن هوية زوجها مكتفية بالقول إنه ليس خطيبها الذي انفصلت عنه.