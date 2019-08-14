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بالفيديو شاهدوا ولدي نادين نجيم في لقطات طريفة

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farah.hassan 0 تبليغ

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نشرت الفنانة نادين نجيم عدة مقاطع فيديو وهي تمضي الإجازة مع ولديها هافن وجيوفاني.


في أحد هذه المقاطع ظهرت هافن إبنة نادين وهي ترقص على كرسي، بينما ظهر جيوفاني في مقطع آخر محمولاً بين يدي والدته، وقد غلب عليه النعاس.


نادين لم تخفِ وجه أولادها هذه المرة، بلل ظهر واضحاً في الفيديوهات التي نشرتها، كما أكدت ملامحهما الشقراء على أنهما يشبهان والدهما هادي.


نادين نجيم، سوف تطل في رمضان المقبل في مسلسل جديد من إخراج فيليب أسمر، وهي أشارت إلى أنها إختارت فكرة معينة،  حظيت بإستحسان الشركة المنتجة.

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ولم يحسم حتى الآن، من سيقف إلى جانب نادين في مسلسلها الجديد، وسط ترجيحات أن يكون قصي خولي، الذي شاركها بطولة مسلسل "خمسة ونص" مع معتصم النهار.

 

فيديو هافن

فيديو جيوفاني

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