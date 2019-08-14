شام إبنة أصالة تنشر صورة جديدة لأختها من والدها

نشرت شام الذهبي صورة جديدة لإختها أنجيلا من والدها أيمن الذهبي، وأشارت إلى الشبه الكبير بينهما وعلقت عليه "نسختي الصغيرة".



وبدت الصغيرة أنجيلا الذهبي وهي تحمل الكثير من ملامح شقيقتها شام الذهبي، علماً أن شام وخالد نجلا أصالة من طليقها ايمن الذهبي، يشبهان والدهما كثيرا.



وتتواجد شام حالياً مع والدتها في لندن، حيث تحيي اصالة حفلاً فيها بمناسبة عيد الأضحى.



شام الذهبي تعيش حالياً مع والدتها وزوجها المخرج طارق العريان بعد طلاقها الذي لم تُعرف أسبابه، وهي كانت قد تصالحت مع والدها المنتج أيمن الذهبي، بعد قطيعة استمرت لسنوات، عقب طلاقه من والدتها أصالة، بينما شقيقها خالد لا يزال مقاطعاً لوالده ويبدو أكثر قرباً في علاقته من زوج والدته طارق العريان الذي أشركه في أحد أفلامه.