ميادة الحناوي : لهذه الاسباب تعثرت على المسرح

بعد تعثرها في حفلها في تونس، أكدت الفنانة ميادة الحناوي أنها بخير وطمأنت جمهورها كما شكرت الشعب التونسي على محبتهم لها واحتفائهم بها .
وعن تعثرها على مسرح " سيدي منصور " في مدينة صفاقس قالت ميادة في حديث لإذاعة " ميلودي اف ام " : القصة ليست مرض او أي شيء آخر و إنما حاولت أن أمسك ذراع المايكرفون واعتقدت أنه مثبت بالمسرح بشكل كامل ولكنه كان متحركاً وبحكم أني كنت ألبس القفطان الذي له قطعة قماش طويلة من الخلف دست عليه بحذائي فاختل توازني وسقطت وبالتأكيد لم يكن هناك مرض او ما شابه ولو كان كذلك لما استطعت اتمام الحفل ".
واضافت ميادة : " بعد سقوطي استمريت بالحفل لمدة ساعة ونصف الساعة و الجمهور طلبوا مني أن أجلس من شدة محبتهم " .
وكشفت ميادة أنها ستقيم حفل بحراجل في لبنان في الخامس و العشرين من الشهر الحالي بالإضافة إلى حفل في دار الأوبرا السورية في التاسع و العشرين من شهر آب / أغسطس .
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