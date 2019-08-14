استدعاء زينة وشقيقتها إلى النيابة بعد أحمد عز

قررت نيابة العلمين ومقرها برج العرب بالإسكندرية، تفريغ كاميرات فندق العلمين الذى شهد واقعة المشاجرة بين أحمد عز والفنانة زينة وشقيقتها.

وكانت النيابة انتهت من سماع أقوال الفنان أحمد عز، واستمرت التحقيقات ساعتين بمقر النيابة، حيث أكد أنه أثناء تواجده مع أحد أصدقائه فوجئ بشقيقة زينة وتدعى "ياسمين" بالاعتداء عليه بالضرب ووجهت له الشتائم، وعندما حاول التصدي لها حضرت الفنانة زينة وحاولت هي الأخرى التعدي عليه، مؤكدًا أنه رفض إنهاء الموضوع وديًا، وأصر على تحرير المحضر يتهم فيه "ياسمين" بالاعتداء عليه.

وقد استدعت النيابة الشقيقتين للاستماع الى ما نسب إليهما على ان تحضرا اليوم.